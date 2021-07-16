В Ыйсмяэ ребенок на велосипеде попал под машину

В 13:48 произошло ДТП в Маарду на перекрестке улиц Маарду и Пыхьяранна, где 38-летний мужчина на Škoda Octavia поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 26-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:12 произошло ДТП около Пярну маантеэ, 135 в Таллинне (на фото). 21-летний молодой человек на электросамокате не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.