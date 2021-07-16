ЧП и криминал
16.07.2021, 07:30

В Ыйсмяэ ребенок на велосипеде попал под машину

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Madis Veltman
В четверг в 10:26 произошло ДТП около Палдиски маантеэ, 219А в Таллинне, где 48-летняя женщина на Kia Sportage поворачивала направо и наехала на пересекавшего дорогу по пешеходному переходу 13-летнего велосипедиста. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 13:48 произошло ДТП в Маарду на перекрестке улиц Маарду и Пыхьяранна, где 38-летний мужчина на Škoda Octavia поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 26-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:12 произошло ДТП около Пярну маантеэ, 135 в Таллинне (на фото). 21-летний молодой человек на электросамокате не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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