Правительство уточнило правила въезда в страну с последними рекомендациями ЕС(1)
Желтый уровень риска означает, что в обществе есть отдельные очаги заражения, но распространение вируса не является широким. Главная задача при таком уровне опасности – предотвратить заражение людей из групп риска. Кроме того, рекомендуется вакцинироваться от вируса всем, кто этого еще не сделал. Диапазоны показателей являются приблизительными, и автоматически не влекут за собой введение определенных ограничений или мер поддержки.
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Сегодня правительство также привело в соответствие с последними рекомендациями Европейского союза правила въезда в страну и тестирования. С понедельника въезжать в Эстонию без изоляции можно будет из европейских стран, кумулятивный показатель заражения в которых за последние 14 дней не превышает 75 на 100 тысяч населения.
Если показатель заражения находится в промежутке с 75 до 200, то въезжать в Эстонию без ограничений могут люди, располагающие справкой о вакцинации, о том, что они переболели COVID-19, или о негативном результате сданного теста. Остальные должны будут сдать тест на коронавирус немедленно по прибытии и находиться в изоляции до получения отрицательного результата.
Прибывающие из европейских стран, показатель заражения в которых превышает 200, должны будут 10 дней провести в изоляции, которую можно сократить, сдав два теста. Ограничение не распространяется на завершивших курс вакцинации и переболевших лиц.
Поправки включают в себя также правила для несовершеннолетних, приежающих в Эстонию с лицом, вакцинированным от коронавируса или переболевшим COVID-19. Такие невакцинированные подростки в возрасте от 12 до 18 лет, приезжающие из стран ЕС или стран "зеленого списка" Евросоюза с показателем заражения выше 75, могут не соблюдать изоляцию, если сделают тест перед приездом в Эстонию или сразу по прибытии и его результат будет отрицательным. Из третьих стран в Эстонию в упрощенном порядке могут приезжать невакцинированные подростки в сопровождении вакцинированного взрослого, если не раньше, чем за 72 часа до приезда, они сделают тест ПЦР или не раньше, чем за 48 часов до приезда, тест на антиген. Второй тест нужно сделать по приезде в Эстонию. Результаты тестов должны быть отрицательными. Дети моложе 12 лет, путешествующие с вакцинированными или переболевшими взрослыми, от тестирования и изоляции освобождены. Упрощенный порядок не распространяется на путешествующих группами несовершеннолетних.
И наконец были уточнены правила освобождения от изоляции переболевших лиц. Теперь от изоляции и тестирования будут освобождаться признанные здоровыми люди, с момента подтвержденного врачом или тестом заболевания которых прошло не более 180 дней. Согласно договоренности ЕС, справку о болезни можно использовать для освобождения от изоляции и тестирования самое раннее через 11 дней после сданного положительного теста. Если больной не сдавал тест, его можно заменить справкой от врача. Для лиц, переболевших и вакцинированных одной дозой, сохраняется в силе срок свобождения от изоляции на год, однако и этот срок теперь будет отсчитываться от дня подтверждения диагноза.
Все поправки вступают в силу 19 июля. Подробнее о них можно прочитать на сайте kriis.ee. Перевод распоряжения на русский язык в ближайшее время будет опубликован на сайте Riigi Teataja в спецразделе, посвященном коронавирусу.