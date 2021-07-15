Правительство уточнило правила въезда в страну с последними рекомендациями ЕС

Желтый уровень риска означает, что в обществе есть отдельные очаги заражения, но распространение вируса не является широким. Главная задача при таком уровне опасности – предотвратить заражение людей из групп риска. Кроме того, рекомендуется вакцинироваться от вируса всем, кто этого еще не сделал. Диапазоны показателей являются приблизительными, и автоматически не влекут за собой введение определенных ограничений или мер поддержки.

Если вы еще не вакцинированы от COVID-19, подберите себе подходящее время и место прививки, пройдя по ссылке.

Или позвоните по телефону1247. В Эстонии вакцина бесплатно доступна для всех жителей страны в возрасте от 12 лет.

Сегодня правительство также привело в соответствие с последними рекомендациями Европейского союза правила въезда в страну и тестирования. С понедельника въезжать в Эстонию без изоляции можно будет из европейских стран, кумулятивный показатель заражения в которых за последние 14 дней не превышает 75 на 100 тысяч населения.

Если показатель заражения находится в промежутке с 75 до 200, то въезжать в Эстонию без ограничений могут люди, располагающие справкой о вакцинации, о том, что они переболели COVID-19, или о негативном результате сданного теста. Остальные должны будут сдать тест на коронавирус немедленно по прибытии и находиться в изоляции до получения отрицательного результата.

Прибывающие из европейских стран, показатель заражения в которых превышает 200, должны будут 10 дней провести в изоляции, которую можно сократить, сдав два теста. Ограничение не распространяется на завершивших курс вакцинации и переболевших лиц.