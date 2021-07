Завтра в Таллинне стартует грандиозный морской праздник

”В связи с коронавирусными ограничениями крупнейшая в мире учебная регата The Tall Ships Races в этом году не состоится — флот посетит Балтийское море в 2024 году, однако портовый город Таллинн сможет подарить горожанам грандиозный летний морской праздник. В сотрудничестве с Клайпедой и Щецином в рамках праздника Sail Tallinn состоится международная парусная регата Baltic Regatta 2021, которая привлечет в Таллинн множество красивейших судов, — сказал Белобровцев. — Программа трехдневного морского праздника предложит увлекательные занятия как на море, так и на суше. И конечно, какой морской праздник без музыки — в общей сложности на пяти сценах в четырех портах выступят более 80 коллективов и свыше 200 музыкантов”.

Открытие грандиозного морского праздника состоится завтра, 16 июля, в 19.00 в круизной зоне Старого порта. В ходе представления Queen Tribute Show выступят популярные местные артисты, среди них Ewert and the Two Dragons, Miljardid, Apelsin ja Regatt. В субботу в круизной зоне состоится молодежный vibe — выступят Pluuto, Villemdrillem, Kaw и Heleza.