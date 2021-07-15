15.07.2021, 19:03
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне рядом с отелем Hilton перекрыто движение(11)
Полицейский на месте происшествия рассказал корреспонденту Delfi, что на здании отеля отошла одна стеклянная конструкция.
В 17:42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в центре Таллинна
на 12-м этаже отеля Hilton во время мытья окон было разбито окно, которое, по оценкам, весит около полутонны. Стеклянная конструкция свисает вниз.
Полиция оцепила опасную зону, а спасатели пригнали кран, чтобы снять свисающее стекло. Спасатели рекомендуют объезжать отель и обходить его стороной до завершения спасательных работ, поскольку если стекло упадет, то сколки могут разлететься на расстояние до 150 метров. На данный момент работы на месте происшествия продолжаются.