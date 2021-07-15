СЕГОДНЯ | "Пайде" поборется за выход во второй круг Лиги конференций

Поражение на своем поле даже с минимальным счетом нельзя признать удовлетворительным результатом. Поэтому во Вроцлав "Пайде" отправился в роли андердога.

Задача "Пайде" на ответный матч была бы совсем иной, не пропусти хозяева поля решающий мяч на 89-й минуте игры. Счет 1:1 вынудил бы "Шленск" идти вперед и атаковать, победный же результат позволит польскому клубу просто контролировать мяч и вынуждать эстонских футболистов раскрываться.