15.07.2021, 18:01
СЕГОДНЯ | "Пайде" поборется за выход во второй круг Лиги конференций
Foto: Priit Simson
Сегодня вице-чемпион Эстонии "Пайде" проведет в польском "Вроцлаве" ответный матч Лиги конференций со "Шленском". В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Пярну, победу одержали польские футболисты (1:2).
Поражение на своем поле даже с минимальным счетом нельзя признать удовлетворительным результатом. Поэтому во Вроцлав "Пайде" отправился в роли андердога.
Задача "Пайде" на ответный матч была бы совсем иной, не пропусти хозяева поля решающий мяч на 89-й минуте игры. Счет 1:1 вынудил бы "Шленск" идти вперед и атаковать, победный же результат позволит польскому клубу просто контролировать мяч и вынуждать эстонских футболистов раскрываться.
Начало матча в 22.00.