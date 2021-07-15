Сеэдер: нигде в мире не существует права выбора подходящего для ребенка языка обучения

"Права выбирать "подходящий язык обучения" для своего ребенка не существует нигде в мире. Возможно, в Эстонии найдутся семьи, детям которых больше всего подошел бы суахили. Решение о языке обучения в государственных школах и школах местных самоуправлений по-прежнему принимают владельцы школы на основании закона, государственного языка и образовательной политики, а не родители", — заявил Сеэдер в четверг через пресс-службу партии Isamaa.

По его словам, эстонское государство должно как можно быстрее заменить нынешнюю двуязычную школьную систему и перейти на обучение на эстонском языке на всех уровнях системы образования.

"Здесь не должно быть двусмысленности или одурачивания людей. Долгосрочная цель должна заключаться в том, чтобы школы, работающие в Эстонии, были бы с эстонским языком обучения и дело с концом", — подчеркнул председатель оппозиционной партии.

В то же время школьники, обучающиеся на эстонском языке, должны быть защищены, сказал Сеэдер.