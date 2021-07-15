Эстония высылает российского дипломата

Это ответ на высылку эстонского консула из России, как это принято в международной дипломатии.

МИД при этом выражает надежду, что этот эпизод не нанесет ущерба двусторонним отношениям, поскольку Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.

МИД также сожалеет, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами.