Хельме заявил, что премьер-министр использует "сталинские и гитлеровские методы". Он вопрошает, что же будет дальше — вакцинированных и невакцинированных людей будут различать по знаку на груди?

Хельме считает, что в качестве альтернативы для мотивации людей к вакцинированию, нужно проводить разъяснительную работу и сделать вакцинацию легкодоступной.

"Люди не хотя быть подопытными кроликами. Вакцинация не должна быть принудительной и нельзя дискриминировать тех, кто не вакцинирован", — заявил Хельме.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Fнсип недавно заявил, что невакцинированные люди и вовсе должны сидеть дома. "Каллас и Ансип занимаются коммунистической раскольнической дятельностью. Но что с них взять… Они просто не способны по-другому мыслить", — считает Хельме.