Новости Эстонии
16.07.2021, 07:10

"Сталинские и гитлеровские методы". Март Хельме резко высказался против преимуществ для вакцинированных от коронавируса

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Mart Helme
Mart Helme
Foto: Ilmar Saabas
Премьер-министр Кая Каллас пообещала, что во новых время ограничений многие двери будут открыты для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Март Хельме (EKRE) считает план реформистов недопустимым.

Хельме заявил, что премьер-министр использует "сталинские и гитлеровские методы". Он вопрошает, что же будет дальше — вакцинированных и невакцинированных людей будут различать по знаку на груди?

Хельме считает, что в качестве альтернативы для мотивации людей к вакцинированию, нужно проводить разъяснительную работу и сделать вакцинацию легкодоступной.

"Люди не хотя быть подопытными кроликами. Вакцинация не должна быть принудительной и нельзя дискриминировать тех, кто не вакцинирован", — заявил Хельме.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Fнсип недавно заявил, что невакцинированные люди и вовсе должны сидеть дома. "Каллас и Ансип занимаются коммунистической раскольнической дятельностью. Но что с них взять… Они просто не способны по-другому мыслить", — считает Хельме.

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