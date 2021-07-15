Новости Эстонии
15.07.2021, 15:11

В море на “Штандарте”: легендарный парусник набирает команду в Таллинне

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Кадр из видео
Учебное парусное судно ”Штандарт” ищет в Таллинне морских романтиков: возрастных ограничений нет, морские навыки не требуются — всему обучит опытный и чуткий экипаж. Это возможность не просто подружиться с парусами, но и прочувствовать, как жили на корабле в 18-19 веках.

”Штандарт” — точная копия первого корабля Балтийского флота, построенного Петром I в 1703 году. Здесь аутентично все, вплоть до резных орнаментов, украшающих бывшую адмиральскую каюту, которая служит сейчас штурманской рубкой.

”Штандарт” — это полностью функциональный корабль, который последние 20 лет постоянно в море и под парусами. А потому здесь нет места бутафории. Даже пушки (которых на борту 8 штук) все действующие. При этом корабль оснащен всем, что необходимо для безопасного путешествия: навигация, радиосвязь, — все есть.

Постоянный экипаж корабля сформировался из людей, которые тоже когда-то отважились и пошли в учебное плавание. Они уверяют: нет ничего невозможного, а все страхи надуманны — паруса доступны всем!

Посетить корабль можно с пятницы по воскресенье в порту NOBLESSNER.

Заявляться в плавание можно здесь.

О маршруте

Из Таллинна стартует регата больших парусников. По правилам регаты, для хода все корабли используют исключительно силу ветра. Успех в гонке зависит от слаженной работы экипажа в лавировках и настройке парусов. Этому мы и будем учиться.

После напряженных и полных впечатлений гоночных дней, экипаж ждет заслуженная награда — торжественная встреча в порту. Но самое главное, что получит каждый участник — это незабываемый опыт работы в команде единомышленников и друзей.

  • Порт отплытия: Таллинн
  • Посадка: 16.07.2021 16:00
  • Отплытие: 18.07.2021 18:00
  • Порт назначения: Клайпеда
  • Прибытие: 23.07.2021 20:00
  • Высадка: 24.07.2021 10:00
  • Дней на борту: 12
  • 395 морских миль
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