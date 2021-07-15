В море на “Штандарте”: легендарный парусник набирает команду в Таллинне

”Штандарт” — точная копия первого корабля Балтийского флота, построенного Петром I в 1703 году. Здесь аутентично все, вплоть до резных орнаментов, украшающих бывшую адмиральскую каюту, которая служит сейчас штурманской рубкой.

”Штандарт” — это полностью функциональный корабль, который последние 20 лет постоянно в море и под парусами. А потому здесь нет места бутафории. Даже пушки (которых на борту 8 штук) все действующие. При этом корабль оснащен всем, что необходимо для безопасного путешествия: навигация, радиосвязь, — все есть.

Постоянный экипаж корабля сформировался из людей, которые тоже когда-то отважились и пошли в учебное плавание. Они уверяют: нет ничего невозможного, а все страхи надуманны — паруса доступны всем!

Посетить корабль можно с пятницы по воскресенье в порту NOBLESSNER.

Заявляться в плавание можно здесь.

О маршруте

Из Таллинна стартует регата больших парусников. По правилам регаты, для хода все корабли используют исключительно силу ветра. Успех в гонке зависит от слаженной работы экипажа в лавировках и настройке парусов. Этому мы и будем учиться.

После напряженных и полных впечатлений гоночных дней, экипаж ждет заслуженная награда — торжественная встреча в порту. Но самое главное, что получит каждый участник — это незабываемый опыт работы в команде единомышленников и друзей.

Порт отплытия: Таллинн

Посадка: 16.07.2021 16:00

Отплытие: 18.07.2021 18:00

Порт назначения: Клайпеда

Прибытие: 23.07.2021 20:00

Высадка: 24.07.2021 10:00

Дней на борту: 12

395 морских миль