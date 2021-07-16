Новости Эстонии
16.07.2021, 16:32

Если вы получите SMS от Министерства социальных дел — не пугайтесь. Планируется новая вакцинационная кампания

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Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov ja nublu manager Kaarel Sein käisid täna Ülemiste tervisekeskuses Qvalitases oma esimest koroonavastast vaktsiinidoosi saamas.
Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov ja nublu manager Kaarel Sein käisid täna Ülemiste tervisekeskuses Qvalitases oma esimest koroonavastast vaktsiinidoosi saamas.
Foto: Tiit Blaat
Глава отдела коммуникаций Министерства социальных дел Оскар Лепик рассказал, почему не было запущено отдельной вакцинационной кампании для русскоязычного населения и планируется ли ее запустить.

Приходится признать, что русскоязычное население Эстонии уж совсем не активно проявляет интерес к вакцинации, в отличии от эстоноязычного. При этом до сих пор не было запущено ни одной вакцинационной кампании, которая была бы направлено именно на русскоязычное население. Почему?

По словам Лепика, у низкого уровня вакцинации среди русскоязычного населения есть несколько причин. Согласно проведенному недавно в Ида-Вирумаа исследованию, у местного населения есть обилие информации: люди следят за многими российскими каналами.

Исследование показало, что осведомленность имеется, как и открытость к вакцинации, отмечает Лепик, ссылаясь на то, что в регионе был высокий интерес к вакцинации без предварительной регистрации.

Кампания, нацеленная на русскоязычное население, все же планируется. Глава отдела коммуникаций рассказал, что в кампании "Поставьте плечо!" планируется вдобавок к спортсмену Герду Кантеру, актрисе Лууле Комиссаров, рэперу Gameboy Tetris и доктору Аркадию Попову позвать еще четыре человека. Обсуждалась также кандидатура Анне Вески.

Ранее мэр Нарвы Катри Райк жаловалась, что Министерство социальных дел обещало прислать русскоязычные информационные листки, но в Нарве их так и не получили. Лепик заверил, что они были отправлены оказывающим медицинские услуги учреждениям, которые проводят вакцинацию. По его словам, они были в печати, так как их пришлось обновить.

В ближайшее время эстоноземельцам начнут рассылать призыв вакцинироваться посредством SMS, в Таллинне это будет уже на этих выходных. Тем, кто еще не вакцинировался, будут отправлены SMS на русском и эстонском языке, сообщающие о том, что они могут пойти на вакцинацию без регистрации в ближайший вакцинационный пункт к своему зарегистрированному месту жительства.

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