Если вы получите SMS от Министерства социальных дел — не пугайтесь. Планируется новая вакцинационная кампания

Приходится признать, что русскоязычное население Эстонии уж совсем не активно проявляет интерес к вакцинации, в отличии от эстоноязычного. При этом до сих пор не было запущено ни одной вакцинационной кампании, которая была бы направлено именно на русскоязычное население. Почему?

По словам Лепика, у низкого уровня вакцинации среди русскоязычного населения есть несколько причин. Согласно проведенному недавно в Ида-Вирумаа исследованию, у местного населения есть обилие информации: люди следят за многими российскими каналами.

Исследование показало, что осведомленность имеется, как и открытость к вакцинации, отмечает Лепик, ссылаясь на то, что в регионе был высокий интерес к вакцинации без предварительной регистрации.

Кампания, нацеленная на русскоязычное население, все же планируется. Глава отдела коммуникаций рассказал, что в кампании "Поставьте плечо!" планируется вдобавок к спортсмену Герду Кантеру, актрисе Лууле Комиссаров, рэперу Gameboy Tetris и доктору Аркадию Попову позвать еще четыре человека. Обсуждалась также кандидатура Анне Вески.

Ранее мэр Нарвы Катри Райк жаловалась, что Министерство социальных дел обещало прислать русскоязычные информационные листки, но в Нарве их так и не получили. Лепик заверил, что они были отправлены оказывающим медицинские услуги учреждениям, которые проводят вакцинацию. По его словам, они были в печати, так как их пришлось обновить.

В ближайшее время эстоноземельцам начнут рассылать призыв вакцинироваться посредством SMS, в Таллинне это будет уже на этих выходных. Тем, кто еще не вакцинировался, будут отправлены SMS на русском и эстонском языке, сообщающие о том, что они могут пойти на вакцинацию без регистрации в ближайший вакцинационный пункт к своему зарегистрированному месту жительства.