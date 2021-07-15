Ратас: мы должны достичь того, чтобы каждый выпускник свободно говорил на эстонском языке

"Подходящий для ребенка язык обучения должны выбирать семьи, а как страна мы должны достичь того, чтобы каждый выпускник свободно говорил на эстонском языке. Таким образом, молодые люди могли бы еще больше участвовать в общественной жизни нашей страны", — говорит Ратас.

"Конечно, с помощью этого увеличилось бы и количество говорящих на эстонском. Для этого мы уже начали поддерживать, чтобы в группах детских садов и классов начальной школы работали учителя, которые владеют эстонским языком на уровне родного. Теперь важно привлечь больше самоуправления. Например, обеспечить, чтобы в каждой группе детского сада был бы один учитель, владеющий эстонским языком как родным", — добавляет лидер Центристов.