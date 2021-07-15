15.07.2021, 15:20
СЕГОДНЯ | "Левадия" должна выйти во второй круг Лиги конференций
Foto: Rauno Volmar
Сегодня в 19.30 таллиннская "Левадия" проведет ответный матч Лиги конференций с "Сент-Джозефом" из Гибралтара. В первой игре на своем поле эстонский клуб был сильнее - 3:1.
"Левадия" считается фаворитом противостояния. Однако задача гибралтарцев не выглядит невыполнимой, им нужно забить два безответных мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время (правило гостевого гола отменено и в счет идет только общая разница мячей).
В составе "Левадии" не сыграет капитан Брент Леписту, получивший в первой игре красную карточку.