футзал бельгии: участник лиги чемпионов определится на паркете!

Бельгийцы уже второй год подряд не могут завершить национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса. В прошлом году командам не удалось завершить регулярную часть сезона: решением Королевской Федерации Футбола Бельгии турнир был остановлен после 19 тура. Провести оставшиеся три тура не представлялось возможным, плей-офф был отменён, а чемпиона объявлять не стали. Однако по требованию УЕФА бельгийской федерации было необходимо делегировать один клуб в Лигу чемпионов, и они остановили свой выбор на «Шарлеруа». Тогда это решение выглядело довольно спорным и вызвало массу недовольства у других клубов, которые считали себя не менее достойными для участия в еврокубке. По сути, федерация зафиксировала турнирную таблицу в том виде, в котором она была на момент остановки чемпионата: «Шарлеруа» находился на первом месте с пятиочковым отрывом от «Халле-Гооик» и «Топспорт Антверпен», но весьма серьезным поводом для споров был «лишний» матч, сыгранный «Шарлеруа». Получалось, что по потерянным очкам лидер чемпионата опережает конкурентов лишь на два очка, и это преимущество явно не гарантировало «Шарлеруа» первое место по итогам «регулярки», не говоря даже про успех в плей-офф. Тем не менее, волевое решение было принято, и именно «Шарлеруа» представил Бельгию в Лиге чемпионов, где преодолел стадию 1/32 финала (13:1 против гибралтарского «Линкс»), и выбыл из борьбы в следующем раунде, уступив хорватскому «Олмиссуму» 1:4.

В сезоне 2020/21 бельгийским командам повезло ещё меньше: клубам не удалось сыграть и пяти полных туров, а у «Мускрона» и «Топспорт Антверпен» и вовсе на момент остановки было всего две завершённые игры. Решение федерации остановить чемпионат на столь ранней стадии вызвало серьёзную критику у любителей футзала, учитывая, что другие «зальные» виды спорта продолжали свои соревнования. Тем не менее, Королевская Федерация Футбола Бельгии не сумела не только спасти чемпионат от остановки, но даже не смогла найти возможности для его возобновления. И когда было озвучено решение об отмене второго сезона подряд, клубы вновь задались вопросом о представителе страны в Лиге чемпионов.

Памятуя о прошлогоднем скандале, федерация решила хоть немного задействовать спортивный принцип и анонсировала серию до двух побед за попадание в Лигу чемпионов. Ее участниками стали самые успешные бельгийские клубы последних лет - «Шарлеруа» и «Халле-Гооик». И это решение выглядит хоть немного компромиссным, хотя с ним по-прежнему могут не согласиться игроки «Антверпена».

Стоит подчеркнуть, что это не чемпионская серия, а именно матчи за попадание в Лигу чемпионов, титул сильнейшего клуба Бельгии останется неразыгранным второй сезон подряд. Первый матч серии запланирован на 20 августа, второй – на 22 августа, а если потребуется решающая третья встреча, то она пройдёт 23 августа.