Журналист: борьба с "анти-Россией" стала смыслом жизни Путина

"Уважаемый президент". Голос слышен плохо. Самое главное, не ясно, кому он принадлежит. На сайте Кремля не сказано, кто именно задает вопросы Владимиру Путину. По всей видимости, он сам решил, что его статья "Об историческом единстве русских и украинцев" нуждается в дополнительных разъяснениях. Роль интервьюера, скорее всего, играет перепуганный сотрудник пресс-службы.

Зеленский как Навальный



То, что текст объемом более 5000 слов буквально на следующий день потребовал немедленных личных пояснений автора, удивительно. Похоже, его готовили в спешке, и окончательный вариант Путина удовлетворил не до конца. Но важнее другое. Стало очевидным, что для него нет сейчас темы важнее, чем украинская. И жуткая пандемия, и состояние национальной экономики, и бушующие пожары, и ситуация в Центральной Азии, которая вот-вот может оказаться перед лицом новой угрозы со стороны афганских талибов, в списке путинских приоритетов не дотягивают до Украины.

То, что эта тема для президента главная, известно давно. Но с такой настойчивостью он о ней не говорил едва ли не с момента заключения Минских соглашений в начале 2015 года. Что же случилось? Из статьи и пояснений к ней, как мне кажется, вырисовывается следующая картина.

Путин очень зол лично на президента Владимира Зеленского за домашний арест пророссийского политика, путинского кума Виктора Медведчука, и закрытие принадлежавших ему СМИ. Ни в самой статье, ни в ответах на вопросы он ни разу не упоминает украинского главу государства по имени — несмотря на то, что задающий вопросы инкогнито делает это дважды.

Вспоминаем аналогичный казус с Алексеем Навальным и понимаем — это форма выражения крайней неприязни, если не сказать — ненависти. Похоже, Зеленский для Путина — олицетворение той самой "анти-России", которую строит в Украине коварный Запад и которой посвящена статья. Из этой концепции торчат очень длинные уши "аналитиков" из спецслужб, снабжающих Кремль своей версией жизни планеты — по версии Дэна Брауна.