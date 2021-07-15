Государство запускает пилотный проект ”зеленого” водорода(4)
Это пилотный проект, цель которого — протестировать функционирование целостной водородной цепочки и выявить потенциально узкие места, которые могут препятствовать более широкому развитию водородного рынка. Бюджет пособия составляет 5 миллионов евро. Прием ходатайств будет осуществляться в среде E-toetus с 26 июля по 15 октября 2021 года.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что ”зеленый” водород должен сыграть определенную роль в ”зеленой” революции в экономике Эстонии, и значимость этой роли будет расти по мере увеличения доли возобновляемых источников в производстве энергии. ”Сегодняшние исследования показывают, что ”зеленый” водород является неизбежным решением для тех секторов, где нет более дешевых вариантов и технологий для снижения выбросов”, — сказал он.
По словам Ааса, целью пилотного проекта является получение первичного опыта разработки и функционирования цепочки производства, поставки и конечного использования водорода. ”Водородный общественный транспорт -это хорошая возможность начать разработку водородных решений — технологии уже готовы к использованию, а их применение в общественном транспорте поможет внедрить инновационные решения в обществе. Полученный опыт позволит в будущем предложить подобное пособие и для других секторов”, — добавил он.
По словам руководителя энергетического сектора KIK Айре Арике-Трутин, увеличение доли возобновляемых источников энергии особенно важно в транспортном секторе, где в основном используется импортное ископаемое топливо. ”В прошлом мы успешно содействовали строительству биометановых заправочных станций и покупке биометановых автобусов, электромобилей и автобусов. Теперь мы рады сделать следующий шаг в энергетическом секторе и открыть пособие для внедрения водорода”.
Ходатайствовать о пособии может юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонии. Пособие предназначено для проектов, обеспечивающие функционирование всей цепочки, но при этом не обязательно обращаться за пособием для всех звеньев цепочки. Исходя из правил государственной помощи, ставка пособия для каждого компонента разная. Ставка пособия на приобретение транспортного средства составляет 40%, на производственную единицу — 30%, а пособие на строительство инфраструктуры снабжения зависит от назначения инфраструктуры. Получивший финансирование проект должен быть реализован к концу 2024 года.
Инфодень тура приема ходатайств состоится 2 сентября 2021 года в 10 утра в режиме онлайн. Ходатайства можно подавать в среде E-toetus с 26 июля, и их прием закончится в 17:00 15 октября 2021 года. Более подробную информацию об условиях подачи ходатайств и возможности зарегистрироваться на инфодень можно найти на сайте KIK. Средства для финансирования пособий поступают из системы торговли квотой на выбросы. Мера поддержки разработана Министерством экономики и инфраструктуры совместно с KIK.
Дополнительная информация
Результаты исследования оценки потенциала использования водорода в Эстонии (2021), проведенного по заказу Государственной канцелярии, Министерства окружающей среды и Министерства экономики и инфраструктуры показывают, что наибольший потенциал для использования ”зеленого” водорода имеется в транспортном секторе. Авторы исследования рекомендуют сосредоточиться на железнодорожных перевозках, судах и автотранспорте дальнего следования, где потребление топлива, дающего углеродные выбросы, выше, и использование других экологически чистых экономически эффективных альтернатив, включая электрификацию, сложнее. Помимо транспортного сектора, существует также потенциал для использования водорода в энергоснабжении зданий, промышленном секторе и энергетике.
Анализ сфокусирован на периоде с 2020 по 2030 годы, поскольку в ближайшее десятилетие крупномасштабное глобальное внедрение водорода будет набирать обороты. Рост использования водорода будет обусловлен ростом цен на выбросы CO2, амбициозными целями в области энергетики и климата и распространением водородных технологий. с