Государство запускает пилотный проект ”зеленого” водорода

Это пилотный проект, цель которого — протестировать функционирование целостной водородной цепочки и выявить потенциально узкие места, которые могут препятствовать более широкому развитию водородного рынка. Бюджет пособия составляет 5 миллионов евро. Прием ходатайств будет осуществляться в среде E-toetus с 26 июля по 15 октября 2021 года.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что ”зеленый” водород должен сыграть определенную роль в ”зеленой” революции в экономике Эстонии, и значимость этой роли будет расти по мере увеличения доли возобновляемых источников в производстве энергии. ”Сегодняшние исследования показывают, что ”зеленый” водород является неизбежным решением для тех секторов, где нет более дешевых вариантов и технологий для снижения выбросов”, — сказал он.

По словам Ааса, целью пилотного проекта является получение первичного опыта разработки и функционирования цепочки производства, поставки и конечного использования водорода. ”Водородный общественный транспорт -это хорошая возможность начать разработку водородных решений — технологии уже готовы к использованию, а их применение в общественном транспорте поможет внедрить инновационные решения в обществе. Полученный опыт позволит в будущем предложить подобное пособие и для других секторов”, — добавил он.

По словам руководителя энергетического сектора KIK Айре Арике-Трутин, увеличение доли возобновляемых источников энергии особенно важно в транспортном секторе, где в основном используется импортное ископаемое топливо. ”В прошлом мы успешно содействовали строительству биометановых заправочных станций и покупке биометановых автобусов, электромобилей и автобусов. Теперь мы рады сделать следующий шаг в энергетическом секторе и открыть пособие для внедрения водорода”.