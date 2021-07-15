Новости Эстонии
15.07.2021, 14:52

Кая Каллас — о новой волне коронавируса: для вакцинированных людей многие двери будут открыты даже во время ограничений

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Foto: Priit Simson
Премьер-министр Кая Каллас, говоря о новой волне коронавируса, пообещала, что во время ограничений многие двери будут открыты для тех, кто вакцинировался, переболел или может предъявить свежий отрицательный результат теста.

Каллас отметила, что самый низкий, зеленый уровень риска сохранялся в стране три недели, но коронавирус никуда не исчез и заболеваемость выросла в связи с распространением дельта-штамма.

Согласно прогнозу Департамента здоровья, уже к концу июля может быть более 100 новых случаев заражения в день. Дельта-штамм стал доминировать, и за неделю число новых случаев заражения выросло почти на 33%.

"Мы не можем бесконечно заставлять то закрываться, то открываться места проведения досуга, спортзалы, торговые центры и рестораны. В Эстонии вакцинация доступна всем вблизи места жительства и бесплатна. У всех есть возможность вакцинироваться", — сказала Каллас.

Премьер-министр подтверидла, что если осенью ситуация с коронавирусом в Эстонии вновь ухудшится, то правительство планирует установить такой порядок, что вместо полного закрытия двери многих заведений останутся открытыми, но лишь для тех, кто сможет подтвердить, что здоров — для прошедших курс вакцинации, переболевших коронавирусом и недавно получившим отрицательный результат теста.

"Вакцинация по-прежнему останется добровольной, но вакцинированные люди получат преимущества и, надеюсь, все поймут, что это крайне необходимо с точки зрения функционирования общества", — добавила Каллас.

Она добавила, что с приходом дельта-штамма коронавируса 70% вакцинации среди взрослого населения стало недостаточно для гарантии коллективного иммунитета.

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