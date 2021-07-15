Кая Каллас — о новой волне коронавируса: для вакцинированных людей многие двери будут открыты даже во время ограничений

Каллас отметила, что самый низкий, зеленый уровень риска сохранялся в стране три недели, но коронавирус никуда не исчез и заболеваемость выросла в связи с распространением дельта-штамма.

Согласно прогнозу Департамента здоровья, уже к концу июля может быть более 100 новых случаев заражения в день. Дельта-штамм стал доминировать, и за неделю число новых случаев заражения выросло почти на 33%.

"Мы не можем бесконечно заставлять то закрываться, то открываться места проведения досуга, спортзалы, торговые центры и рестораны. В Эстонии вакцинация доступна всем вблизи места жительства и бесплатна. У всех есть возможность вакцинироваться", — сказала Каллас.

Премьер-министр подтверидла, что если осенью ситуация с коронавирусом в Эстонии вновь ухудшится, то правительство планирует установить такой порядок, что вместо полного закрытия двери многих заведений останутся открытыми, но лишь для тех, кто сможет подтвердить, что здоров — для прошедших курс вакцинации, переболевших коронавирусом и недавно получившим отрицательный результат теста.

"Вакцинация по-прежнему останется добровольной, но вакцинированные люди получат преимущества и, надеюсь, все поймут, что это крайне необходимо с точки зрения функционирования общества", — добавила Каллас.

Она добавила, что с приходом дельта-штамма коронавируса 70% вакцинации среди взрослого населения стало недостаточно для гарантии коллективного иммунитета.