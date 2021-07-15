Наконец-то! Таллиннская больница позволяет самостоятельно зарегистрироваться на визит к врачу

Онлайн-среда самообслуживания доступна по адресу iseteenindus.itk.ee и работает на русском, эстонском и английском языках. В ней с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID можно зарегистрироваться перед походом на прием к врачу. Услуга доступна как в компьютерном браузере, так и в смарт-устройствах.

Решение похоже на возможности самостоятельно сделать чек-ин в аэропорту и порту и позволяет избежать необходимости обращаться в регистратуру и стоять в очереди.

Зарегистрироваться можно в течение двух часов до назначенного времени приема у врача. Однако самостоятельно записаться на прием пока еще нельзя. Зато в новой онлайн-среде можно оплачивать счета.

Решение было разработано Ида-Таллиннской центральной больницей и AS Nortal при содействии Connected Health. Его могут взять в использование с бесплатной лицензией все эстонские больницы. Клиника Тартуского университета подтвердила, что планирует его перенять.