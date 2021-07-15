ФОТО | Прививка в бывшем рентгеномобиле: в Силламяэ стартовала вакцинация без предварительной регистрации

Еще до открытия пункта вакцинации на месте стоянки — у бассейна "Калев" — образовалась небольшая очередь — около 10 человек. К двум часам поток людей сохранился — на прививку претендовало 10-13 человек. Как сообщили медицинские сотрудники, всего к этому времени было сделано 84 прививки. В основном, прививаться идут люди 50+, отмечает наш корреспондент, но молодежь среди желающих вакцинироваться тоже есть, пусть и относительно немного. Впрочем, это может обясняться тем, что дневное время больше подходит людям пенсионного возраста.

В основном, людей мотивирует беспокойство по поводу третьей волны, о которой предупредил ВОЗ и правительство Эстонии. Другая важная мотивация - желание ездить в Россию без проблем — несмотря на то, что в России официально не зарегистрирована ни одна вакцина, одобренная ЕС, риск заболеть на фоне рекордных показателей у восточного соседа сводится к минимуму.

Многие отмечают, что пришли из-за упрощенного формата процедуры. "Услышала по радио, что можно будет привиться без регистрации — тут же схватила мужа, и мы побежали на вакцинацию" — рассказывает одна из желающих провакцинироваться. Муж согласно кивает.

Интересно, что мобильный пункт вакцинации находится в переоборудованном рентгеномобиле — такие сейчас приоритеты.

"Вакцинобус" в Силламяэ находится около бассейна спортцентра ”Калев” по адресу Кеск 28 с 10:00 до 18:00 (или до 22:00, если будут желающие). Используются вакцины Pfizer и Janssen. Вакцинацию проводит Вильяндиская больница.

можно узнать здесь. Подробнее о графике работы "вакцинобуса"