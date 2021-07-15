Жители Кесклинна получат бесплатные контейнеры для сбора биоотходов

”Ходатайство о получении бесплатного контейнера для сбора биоотходов может подать каждое домохозяйство, находящееся в Кесклинне. Этим шагом мы хотим способствовать экологичному стилю жизни и мотивировать сортировку биоотходов. Вместе с контейнерами также будет выдаваться информационный буклет, в котором объясняется, какие отходы можно складывать в контейнер”, — сказала заместитель старейшины района Кесклинн Елена Калбина.

Для ходатайства о бесплатном контейнере для сбора биоотходов необходимо отправить электронное письмо на адрес kesklinlane@tallinnlv.ee. Ходатайство происходит на основании места проживания и поэтому в нем кроме имени и фамилии нужно указать адрес с точностью до квартиры, а также электронную почту, на которую впоследствии придет информация о месте и времени получения контейнера.

”Желание о получении контейнера можно изъявить до 3 августа. Затем в течение недели всем зарегистрированным будет оправлено электронное письмо с подробной инструкцией о том, как получить контейнер. На одно домохозяйство в Кесклинне предусмотрен один контейнер. Поэтому мы просим убедиться перед подачей ходатайства, что этого еще не сделали другие члены семьи”, — добавила Елена Калбина.

По всем вопросам, связанным с распределением контейнеров для сбора биоотходов, можно обратить по электронной почте kesklinlane@tallinnlv.ee или по телефону 645 7220.