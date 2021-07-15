Эффект жары: этим летом в Эстонии покупают в два раза больше мороженого
В эти летние месяцы клиенты Maxima покупают мороженое в рожках и в стаканчиках почти вдвое больше, чем, например, в апреле и мае. По сравнению с прошлым летом, то есть с начала июня до середины июля 2020 года, скачок также был разительным: продажи мороженого в рожках выросли почти на 45%, а мороженого в стаканчиках — более чем на 32%. Еще более значительным стал рост в категории тортов из мороженого, мороженного в брикетах и в вафельных трубочках, которых было куплено почти на 60% больше, чем прошлым летом.
”Помимо теплой погоды свою роль в этом сыграла и наша текущая кампания Osta Suurelt, в рамках которой на многие товары действует скидка 50%. Кампания также направлена на покупку нескольких продуктов, например, при покупке двух-трех одинаковых продуктов цена ниже, а также отдельное внимание уделяется товарам в более крупных упаковках”, — пояснила директор по маркетингу Тийа Шапель.
По сравнению с прошлым летом продажи прохладительных напитков также выросли почти на треть. Наибольшим спросом пользовался лед, которого этим летом купили почти вдвое больше, чем прошлым летом.