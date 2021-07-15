Силы обороны Эстонии собираются вакцинировать призывников

”Мы научены опытом прошлой вспышки заболеваемости. Примерно каждый десятый военнослужащий срочной службы заболевал коронавирусом, из-за чего многих солдат приходилось помещать в изоляюцию, как следствие страдала подготовка. — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Мы не можем допустить повторения этой ситуации, поэтому мы готовы вакцинировать всех призывников”.

Силы обороны намерены привить вакцинами на основе мРНК всех до сих пор непривытых военнослужащих июльского призыва. Эта мера важна как с точки зрения защиты здоровья каждого человека и всего гражданского и военного персонала вооруженных сил в целом, поскольку обеспечение боеготовности Сил обороны начинается на индивидуальном уровне, а безопасность среды зависит от вклада всех служащих.

Силы обороны поставили цель достижения максимальных показателей вакцинации среди военнослужащих срочной службы, кадровых военных и гражданских сотрудников ради наиболее эффективного выполнения своей главной задачи — защиты Эстонии.

”Подчеркиваю: все кадровые военные и служащие, которые в случае заболевания могут заразить своих соратников, должны привиться ради сохранения боеготовности Сил обороны”, — добавил генерал-лейтенант Херем.

По словам штабного офицера медицинской службы Генерального штаба Сил обороны майора Элле Юргенсона, вакцинация всех военнослужащих срочной службы июльского призыва по крайней мере одной дозой должна быть завершена к 25 июля.

”На данный момент рост заболеваемости наблюдается именно среди молодых людей. Прививка — великолепная возможность защиты своего здоровья, вдобавок она укрепляет весь коллектив в мысли невозможности масштабного распространения COVID в вооруженных силах и снижения заболеваемости среди молодежи”, — пояснил майор Юргенсон, по чьим словам Силы нацелены на обеспечение безопасной среды для всего персонала.