Силы обороны Эстонии собираются вакцинировать призывников(7)
”Мы научены опытом прошлой вспышки заболеваемости. Примерно каждый десятый военнослужащий срочной службы заболевал коронавирусом, из-за чего многих солдат приходилось помещать в изоляюцию, как следствие страдала подготовка. — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Мы не можем допустить повторения этой ситуации, поэтому мы готовы вакцинировать всех призывников”.
Силы обороны намерены привить вакцинами на основе мРНК всех до сих пор непривытых военнослужащих июльского призыва. Эта мера важна как с точки зрения защиты здоровья каждого человека и всего гражданского и военного персонала вооруженных сил в целом, поскольку обеспечение боеготовности Сил обороны начинается на индивидуальном уровне, а безопасность среды зависит от вклада всех служащих.
Силы обороны поставили цель достижения максимальных показателей вакцинации среди военнослужащих срочной службы, кадровых военных и гражданских сотрудников ради наиболее эффективного выполнения своей главной задачи — защиты Эстонии.
”Подчеркиваю: все кадровые военные и служащие, которые в случае заболевания могут заразить своих соратников, должны привиться ради сохранения боеготовности Сил обороны”, — добавил генерал-лейтенант Херем.
По словам штабного офицера медицинской службы Генерального штаба Сил обороны майора Элле Юргенсона, вакцинация всех военнослужащих срочной службы июльского призыва по крайней мере одной дозой должна быть завершена к 25 июля.
”На данный момент рост заболеваемости наблюдается именно среди молодых людей. Прививка — великолепная возможность защиты своего здоровья, вдобавок она укрепляет весь коллектив в мысли невозможности масштабного распространения COVID в вооруженных силах и снижения заболеваемости среди молодежи”, — пояснил майор Юргенсон, по чьим словам Силы нацелены на обеспечение безопасной среды для всего персонала.
Для некоторых должностей вакцинация признана необходимой по причине повышенных шансов заражения сослуживцев — эти сведения были получены в ходе проведенного вооруженными силами анализа рисков.
На данный момент в Силах обороны привит 71% всех служащих, тот же показатель среди других учреждений в сфере ответственности Министерства обороны колеблется в пределах 72-93%.
Отказавшиеся от прививки должны учитывать, что на них распространяются принятые в стране ограничения для этой категории лиц. Вдобавок командующий Силами обороны вправе распорядится о введении дополнительных ограничений, которые будут касаться порядка несения службы, а также перемещения по воинским частям и между ними с целью предотвращения распространения вируса.
Также каждый раз при заходе на территорию части невакцинированным предстоит проходить быстрый тест на COVID-19.
На следующей неделе ряды Сил обороны пополнит около 2000 призывников.