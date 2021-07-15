"Следуя логике Путина, Эстония должна была быть восстановлена в тех границах, в которых вошла в СССР": историк прокомментировал статью об Украине(37)
Путин говорит в статье о том, что было бы справедливо, чтобы вышедшие из состава СССР государства остались в тех границах, в которых они в него вступали. Но здесь есть несколько моментов. Эстонская ССР формально вступила в СССР в 1940 году, но произошло это нелегитимно. Конечно, здесь есть свои нюансы, ведь первые декреты подписал сам Пятс (Константин Пятс, президент Эстонской республики - прим. RusDelfi), но речь идет о том, что выборы в Рийгиволикогу в июле 1940 года проходили незаконно — к выборам был допущен только Народный союз и некоторые отдельные кандидаты. То есть, многие политические силы, которые хотели бы участвовать, не были допущены. Так что состав Рийгиволикогу, который голосовал за вхождение Эстонии в состав СССР, был нелегитимным, как и само вхождение.
В любом случае, даже если бы это событие и произошло в соответствии со всеми правилами, следуя логике Путина, Эстония должна была быть восстановлена в тех границах, в которых она вошла в Эстонию. Даже на советских картах до 1945 года видно, что Печоры были Petseri и Ивангород был частью Нарвы.
Опять же, возвращаясь к вопросу, чей Крым: если Путин говорит, что он российский, тогда что получается? Курилы — японские, Печоры — эстонские, Пыталово — латышская территория, если мы будем таким образом решать проблемы в Европе, то это может быть чревато очень серьезными конфликтами. Очевидно, что риторика Путина опасна.
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