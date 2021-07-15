Электромобили и электросамолеты. Европа первой в мире набросала план борьбы с изменением климата

Старый Свет сделал в среду второй конкретный шаг в борьбе с изменением климата, которое угрожает планете природными катастрофами, массовой миграцией, экономическими и политическими потрясениями.

Почти все страны мира признали угрозу и согласились бороться с ней, подписав Парижское соглашение. После чего наперебой стали хвалиться обещаниями сократить выбросы на десятки процентов по сравнению с каким-нибудь далеким годом в своем индустриальном прошлом.

Однако из крупных загрязнителей только Евросоюз — вторая экономика мира после США — оформил свое честное слово в юридически обязывающий документ, закрепив законом цель сократить выбросы на 55% к 2030 году по сравнению с 1990-м. Это был первый шаг, и закон вступает в силу на днях.

А тем временем Еврокомиссия — фактически правительство ЕС — написала еще целый пакет законопроектов, которые определяют, как именно достичь этой цели: что, как и когда делать. Пакет этот был представлен в среду.

"Экономика, построенная на полезных ископаемых, исчерпала себя. Мы хотим оставить следующему поколению пригодную для жилья планету, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. — Европа была первым континентом, объявившим о нейтрализации выбросов углеводорода к 2050 году, а теперь мы еще и первыми представляем конкретный план достижения этой цели".

ЕС надеется извлечь из угрозы выгоду и за счет зеленой перестройки не только подготовиться к будущему, но и оживить экономику и выбиться в лидеры технологического прогресса.

Для этого придется радикально менять образ жизни. И вот что предлагают еврочиновники.

Что запретят и когда



В новый план Маршалла вписаны и кнут, и пряник. ЕС собирается ужесточать стандарты и заставлять бизнес зеленеть или делиться "грязной" прибылью — для этого наготове налоги, пошлины и квоты на выбросы. Пряник — налоговые льготы и субсидии позеленевшим компаниям, господдержка инвестиций в "чистые" технологии и производства.