15.07.2021, 11:58
В отеле со сборной Бразилии — вспышка коронавируса
Фото: Scanpix
Как минимум восемь сотрудников отеля, где остановились бразильские дзюдоисты, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом рассказывает AFP.
Однако представители здравоохранения города, где расположен отель, заверяют, что проверка сотрудников прошла до приезда бразильской сборной и инфицированные люди не контактировали с гостями из Южной Америки.
”С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в пузыре”, — отметил спортивный чиновник Хамамацу Есинобу Савада.