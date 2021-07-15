15.07.2021, 12:10
Риск распространения коронавируса в Эстонии повысился до желтого уровня
Foto: Argo Ingver
Риск распространения коронавируса перед Ивановой ночью опустился до самого низкого уровня — зеленого. Сегодня же он вновь вырос до среднего, желтого уровня.
Желтый уровень риска означает, что в обществе есть очаги заражения, но болезнь не распространена широко. При этом уровне в первую очередь необходимо избежать заражения групп риска. Также всем, кто еще этого не сделал, стоит вакцинироваться от коронавируса.
При оценке уровня риска учитывается средний показатель числа случаев заражения и смертей за последние 7 дней. Также учитывается доля положительных тестов, число людей в больницах и заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней. Уровень риска правительство оценивает раз в неделю.
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