Подрывная деятельность, шпионаж и расизм. Директор MI5 Кен Маккаллум назвал главные угрозы Британии

Информационные войны

"Украденные открытия"

MI5 недавно запустила кампанию под лозунгом "Think before you Link" ("Подумай, прежде чем вступать в контакт"). "За пять лет мы зафиксировали свыше 10 тысяч обращений от имени несуществующих людей к гражданам Соединенного Королевства с целью потом манипулировать ими", — заявил Кен Маккаллум.