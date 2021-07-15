ВИДЕО | Если ситуация будет ухудшаться, ограничения неизбежны. Министры рассказали о новых решениях

В пресс-конференции участвовали министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.

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Яак Ааб сообщил, что были внесены изменения в постановления, касающиеся ограничений. Например, с 19 июля в страну можно будет без ограничений приехать из стран ЕС, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 человек не ниже 75.

Ведется активная работа в свете миграционного кризиса в Литве. В Эстонии сейчас уровень опасности низок, но необходимые действия предпринимаются уже сейчас, чтобы в случае необходимости отреагировать должным образом.

Ааб отметил, что заболеваемость коронавирусом последнее время растет. ”В определенный момент, если осенью ситуация начнет ухудшаться, ограничения будут неизбежны. Это ясно. Ограничения на количество участников мероприятий в помещениях, например. В таких случаях действительно, может возникнуть вопрос об участии при наличии паспорта вакцинации”, — сказал Ааб и отметил, что некоторые ограничения действуют и сейчас. При этом, по его словам, в демократичном государстве принуждать людей к вакцинации не хочется, скорее, нужно взывать к сознательности. ”Мы не будем дискриминировать тех, кто не вакцинирован. Мы просто призываем вакцинироваться”, — отметил министр.

Кийк также заметил, что рост заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд. Пока никакие новые ограничения не обсуждались, но важно помнить, что ряд ограничений действуют уже сейчас. Министр сказал, что многие люди продолжают скрывать близкие контакты и/или не соблюдают требование самоизоляции.

”Маленькая проблема может очень скоро превратиться в большую”, — подчеркнул Кийк. Он отметил, что сейчас очень много возможностей для вакцинации: "Нет ни одной причины, чтобы сейчас не привиться. Скорее наоборот, как бы не пришлось потом сожалеть [о том, что не привился]”.