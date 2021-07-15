15.07.2021, 11:52
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры рассказывают о новых решениях(2)
синхронный перевод на русский язык!
Сегодня правительство после кабинетного заседания дает пресс-конференцию, чтобы рассказать о своих новых решениях.
В пресс-конференции принимают участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.
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Напомним, что вчера на пресс-конференции Департамент здоровья объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса.