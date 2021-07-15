ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Если ситуация будет ухудшаться, ограничения неизбежны. Министры рассказывают о новых решениях

В пресс-конференции принимают участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.

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Яаб сообщил, что были внесены изменения в постановления, касающиеся ограничений. Например, с 19 июля в страну можно будет без ограничений приехать из стран ЕС, в которых с показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 человек не ниже 75.

Также ведется активная работа в свете миграционного кризиса в Литве. В Эстонии сейчас уровень опасности низок, но необходимые действия предпринимаются уже сейчас, чтобы в случае необходимости отреагировать должным образом.

Яаб отметил, что заболеваемость коронавирусом последнее время растет. ”В определенный момент, если осенью ситуация начнет ухудшаться, ограничения будут неизбежны. Это ясно. Ограничения на количество участников мероприятий в помещениях, например. Тогда, действительно, может возникнуть вопрос об участии при наличии паспорта вакцинации”, — сказал Ааб. При этом, по его словам, в демократичном государстве принуждать людей к вакцинации не хочется, скорее, нужно взывать к сознательности. ”Мы не будем дискриминировать тех, кто не вакцинирован. Мы просто призываем вакцинироваться”, — отметил министр.

Кийк также заметил, что заболеваемость растет вторую неделю подряд. Пока никакие новые ограничения не обсуждались, но важно помнить, что ряд ограничений действуют уже сейчас. Министр сказал, что многие люди продолжают скрывать близкие контакты и/или не соблюдают требование самоизоляции.

”Маленькая проблема может очень скоро стать большой проблемой”, — подчеркнул Кийк. Он отметил, что сейчас очень много возможности для вакцинации: "Нет ни одной причины, чтобы сейчас не привиться. Скорее наоборот, как бы не пришлось потом сожалеть [о том, что не привился]”.

Новость дополняется.

Напомним, что вчера на пресс-конференции Департамент здоровья объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса.