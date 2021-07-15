Легендарный бар в Старом городе снова открыт, но новый арендатор разместил странное объявление

На портале kv.ee размещено объявление ”Продаётся офисные площади, питание, общая площадь 212 m² — Väike-Karja tn 1, Vanalinn, Tallinn, Harjumaa”. Стоимость 39 000 евро. Создается впечатление, будто продается коммерческая площадь, но в действительности она арендатору не принадлежит. На самом деле большая часть здания принадлежит Яне Тоол. Администратором является BREM kinnisvarahaldus. Представитель BREM Артем Филипов подтвердил, что владелец фирмы Игорь Королев всего лишь арендатор и не может продавать коммерческую площадь.

”Легендарный паб…Сделан ремонт ,поэтому лояльная арендная плата. В сумму входит — новая фирма с договором аренды, техника ,мебель, документация. Действующее предприятие. Возможность террасы. Аренда 1500 + км + коммунальные”. Арендатор при этом называет себя владельцем.

Филипов пояснил, что владелец может продать свой договор аренды. Если продается договор аренды, то реальный владелец недвижимости должен подтвердить, согласен ли он сдать помещения в аренду кому-то другому. BREM при этом никто о продаже договора аренды не оповещал.

Владелец фирмы сообщил, что он действительно лишь арендатор помещений. В цену входит фирма, мебель и оборудование. Получается, что Karja Kelder открыт, но дальнейшая его судьба туманна.