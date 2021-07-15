C декларацией посылок из третьих стран полная путница: нужно платить двойной налог с оборота?

Aliexpress, Wish, Joom и основная часть других крупных онлайн-платформ купли-продажи присоединились к IOSS (import one-stop shop). Это означает, что платформы сами запрашивают у клиента налог с оборота во время совершения покупки. Это вызывает вопросы — если клиент уже уплатил налог, то почему его нужно снова платить Налогово-таможенному департаменту (MTA)?

Руководитель связей с общественность MTA Реэт Пяргма объясняет, что платить налог с оборота два раза не нужно. Однако посылки IOSS все равно необходимо декларировать, а чтобы избежать двойного налогообложения, в декларации нужно указать номер IOSS.

Если номер IOSS не действителен или же не представлен, то MTA не может использовать особый порядок IOSS и освободить посылку от налогообложения. За действительность и предоставление номеров IOSS отвечает продавец/онлайн-платформа.

Марита Мяги, глава международного сегмента Omniva, добавила, что если Omniva получает незадекларированную IOSS-посылку, то почтовая служба берет декларирование на себя, а клиенту ничего самому делать не нужно, чтобы получить посылку.

Однако тут очень важно, чтобы в представленной продавцом информации был указан правильный номер IOSS.

В случае товаров дороже 150 евро добавляется таможенная пошлина. Такие товары клиент должен декларировать самостоятельно и заплатить с них импортные пошлины.