Еще один скандал в Департаменте здоровья: нарушение принципов защиты данных привело к выговору и сокращению(5)
По сути выговор является наивысший мерой, которую Инспекция по защите данных может наложить на Департамент здоровья, поскольку штрафовать государственные органы нельзя.
Суть инцидента заключается в том, что в июне этого года Вайкнеметс по эгидой департамента пытался узнать в Таллиннском техническом университете, учится ли там один из сотрудников департамента.
По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Имре Кааса, Вайкнеметс хотел получить информацию об учебе работника, поскольку тот долгое время отсутствовал на работе. Как отмечает департамент, Вайкнеметс обращался в университет как по имейлу, так и по телефону.
К настоящему моменту трудовые отношения с работником, о котором справлялся Вайкнеметс, прекращены. Причина не уточняется.
Инспекция по защите отмечает, что Вайкнеметс не указал правовых оснований, когда запрашивал данные. По оценке инспекции, речь идет о превышении полномочий. Также ошибку совершил и университет, который предоставил данные по телефону, не идентифицировав спрашивающего.
Каас отмечает, что подобные запросы следует направлять письменно и указывать правовые основания, исходя из которых вторая сторона сможет решить, выдавать данные или нет.