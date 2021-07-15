Еще один скандал в Департаменте здоровья: нарушение принципов защиты данных привело к выговору и сокращению

По сути выговор является наивысший мерой, которую Инспекция по защите данных может наложить на Департамент здоровья, поскольку штрафовать государственные органы нельзя.

Суть инцидента заключается в том, что в июне этого года Вайкнеметс по эгидой департамента пытался узнать в Таллиннском техническом университете, учится ли там один из сотрудников департамента.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Имре Кааса, Вайкнеметс хотел получить информацию об учебе работника, поскольку тот долгое время отсутствовал на работе. Как отмечает департамент, Вайкнеметс обращался в университет как по имейлу, так и по телефону.

К настоящему моменту трудовые отношения с работником, о котором справлялся Вайкнеметс, прекращены. Причина не уточняется.

Инспекция по защите отмечает, что Вайкнеметс не указал правовых оснований, когда запрашивал данные. По оценке инспекции, речь идет о превышении полномочий. Также ошибку совершил и университет, который предоставил данные по телефону, не идентифицировав спрашивающего.

Каас отмечает, что подобные запросы следует направлять письменно и указывать правовые основания, исходя из которых вторая сторона сможет решить, выдавать данные или нет.