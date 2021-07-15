ФОТО | Жижу заказывали? В жару содержимое посылок в почтовых автоматах может легко испортиться

Сейчас нужно уделять особое внимание при заказе товаров в почтовые автоматы, особенно если они находятся на улице под лучами солнца, а не в помещении, отмечает Smartpost Itella.

Стоит подумать, прежде чем заказать в почтовый автомат продукты, косметические средства, лекарства, пищевые добавки, бытовую химию, аэрозоли и даже технику.

Omniva подчеркивает, что при заказе в почтовый автомат стоит забирать товар как можно быстрее, чтобы в жару с ним ничего не успело случиться: с косметикой ничего не произойдет за пару часов, а вот за несколько дней она может растаять. Также при заказе продуктов в почтовый автомат стоит выбирать те, которые сохраняются при комнатной температуре и не нуждаются в хранении в холоде.

На данный момент Omniva не поступало сообщений об испортившейся технике или растаявшем содержимом посылок. Хотя и были испортившиеся продукты, но это были вещи, которые нельзя посылать в почтовый автомат. Иногда курьеры даже оповещали клиентов, что судя по запаху, содержимое их посылки испортилось, отмечает Omniva.

В связи жарой некоторые магазины и вовсе перестали посылать свои товары в почтовые автоматы в связи с тем, что слишком велик риск того, что высокая температура испортит заказ.