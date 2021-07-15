Департамент здоровья: за сутки прибавилось 64 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 31 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось семь, в Пярнумаа — шесть, в Вырумаа и Ярвамаа — по четыре, в Ляэне-Вирумаа — три, в Ида-Вирумаа — два, в Ляэнемаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 45 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

За суки новых историй болезни COVID-19 не открыли, в стационарном лечении нуждается 15 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 60 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет пять человек (33%).

За сутки ввели 7 143 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 590 115 людям, курс вакцинации завершен у 506 135 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,6%.

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