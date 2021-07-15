Неожиданная находка: носовая аппарель парома "Эстония" полностью открыта

Носовая аппарель — устройство в носовой части корабля или парома для схода на берег пассажиров, заезда и выезда транспортируемой техники, либо загрузки и выгрузки грузов.

Ранее было неоднократно зафиксировано, что носовая аппарель "Эстонии" была почти полностью закрыта. Между кораблем и ведущей на автомобильную палубу аппарелью была лишь небольшая щель, которая не позволяла исследовать автомобильную палубу.

Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас говорит, что носовая аппарель лежит на правом борте, частично опираясь на остов судна. Это открывает вид на внутреннюю часть автомобильной палубы, где лежит множество различных предметов и материалов.

Еще во время погружений к кораблю в 2019 году во время съемок документального фильма ”Эстония — находка, которая меняет все” аппарель была закрыта. Предстоит выяснить, когда она открылась и каким образом, то есть было ли там вмешательство со стороны человека.

Арикас добавил, что во многих местах на остове парома видны отверстия, прорезанные водолазами. На право борту корабля есть длинная вмятина шириной 5-7 метров. На правом борту также обнаружен как минимум один разрыв, который начинается от первой палубы, проходит через привальный брус и достигает до самого дна. Также в корпусе судна есть много вмятин.

9 июля начались предварительные исследования остова затонувшего парома "Эстония" и морского дна вокруг него. Исследования продлятся до 18 июля. С целью проведения исследований в море находятся два судна, на которых постоянно работают 28 человек.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.