Девушек ждут в качестве ”рабочей тени” срочнослужащих

Цель дней ”рабочей тени” заключается в том, чтобы ознакомить девушек с обучением и условиями жизни в армии, а также с возможностями карьерного роста в Силах обороны.

По словам министра обороны Калле Лаанета, все больше женщин заинтересованы в прохождении срочной службы, но незнание, мифы и страхи препятствуют их приходу в военкомат.

”Дни ”рабочей тени” дают реалистичный обзор того, как выглядит повседневная жизнь срочнослужащего непосредственно в полевых условиях, и являются очень хорошей возможностью избавиться от опасений, что служба может оказаться не по силам”, — сказал Лаанет.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем подчеркнул, что почти 60 процентов женщин, прошедших срочную службу, продолжает свою карьеру в Силах обороны. ”Женщины справляются в Силах обороны, и лучший способ убедиться в этом — прийти и опробовать на себе тяготы будничного дня срочнослужащего”, — сказал он.

”Женщины имеют равные с мужчинами возможности внести свой вклад в защиту родины, занимая любую должность в Силах обороны”, — сказала Херем.

Он отметил, что прохождение срочной службы развивает навыки, которые в любом случае пригодятся в дальнейшей жизни, как например, дисциплина, умение руководить и работать в команде, способность принимать решения, навыки выживания, стратегическое и критическое мышление и уверенность в себе.

Дни ”рабочей тени” длятся от 8 до 12 или 24 часов и проводятся в батальоне противовоздушной обороны, Вируском пехотном батальоне, Куперьяновском пехотном батальоне, батальоне штаба и связи при Командовании кибервойск, в центре стратегической коммуникации, караульном батальоне военной полиции и батальоне логистики. В качестве ”рабочей тени” в Военно-морских силах помимо участия в базовом курсе солдата можно ознакомиться также с кораблем, на котором служат срочнослужащие.

За последние годы в информационных днях и днях ”рабочей тени”, организованных для женщин Силами обороны, приняло участие свыше 1500 девушек.