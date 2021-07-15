В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

Он пояснил, что после прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться.

”К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]”, — констатировал он.

Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил глава ВОЗ. Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант). Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.

”Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал”, — подчеркнул Гебрейесус.

Он также обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами, назвав это ”шокирующей диспропорцией”. Из-за этого в разных частях мира пандемия развивается по двум путям, пояснил он: страны с доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски; в тех же странах, где доступ к препаратам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции.

Сейчас, по данным ВОЗ, в мире выявлено 187,5 млн случаев заражения коронавирусом, 4 млн человек умерли.