С какого возраста ребенка можно оставлять дома и на улице одного или отпускать с ночевкой к друзьям

Оставить ребенка одного даже дома, не говоря уже про улицу, это испытание для всей семьи. Родители переживают, все ли будет в порядке, сможет ли ребенок пережить несколько часов без надзора, не случится ли какого-нибудь ЧП. Это вполне закономерные переживания, но это и важный этап взросления. Однако оставлять ребенка можно не раньше, чем он сам будет к этому готов.

На законодательном уровне граница возраста, с которого ребенок может оставаться один дома, не обозначена. По закону, родители обязаны заботиться о своих детях и обеспечивать их безопасность. Отсюда вывод — родитель сам решает, в каком возрасте его ребенок может остаться один, не подвергаясь опасности.

Специалисты по защите детей все же делают ремарку о том, что дошкольников не следует оставлять в одиночестве ни при каких обстоятельствах.

”Дети любопытны, из-за чего неминуемо попадают в опасные для себя ситуации, — говорит координатор Союза защиты детей Кристийна Кукк. — На ночь нельзя в одиночестве оставлять и старших детей, а дошкольников — тем более”.

Из Закона об основной школе и гимназии все же вырисовываются некоторые положения касательно возраста. По принятым нормам, достигший 7 лет ребенок должен уметь самостоятельно ходить в школу без сопровождения. В свою очередь это означает, что и возвращаться домой ему, возможно, придется в одиночестве и находиться там одному до прихода взрослых. Ведь школьный день обычно кончается раньше, чем рабочий.

Согласно же правилам дошкольных детских учреждений, 6–7-летний ребенок уже сам отвечает за свое поведение, знает, что может быть полезно или вредно для здоровья и как вести себя безопасно. Он уже умеет сам себя обслуживать и имеет первые навыки работы. Эти навыки самостоятельности напрямую определяют готовность ребенка к школе.

Однако же каждый случай и ребенок уникальны, и оставлять ли ребенка одного дома в любом несовершеннолетнем возрасте — это индивидуальное решение родителей, которое должно основываться на навыках и зрелости ребенка.