Сегодня вакцинобус отправится в Силламяэ. Следующая остановка – Маарду

15 и 16 июля все желающие смогут получить вакцину в Силламяэ, возле бассейна спортцентра ”Калев”. 17 июля автобус остановится на День города в Маарду. Вакцинироваться можно будет также, к примеру, на фестивале фолк-музыки в Вильянди.

В качестве мобильного кабинета вакцинации используется автобус отделения радиологии Вильяндиской больницы, в котором обеспечено постоянное электроснабжение. Команда вакцинаторов состоит из двух медсестер Вильяндиской больницы и водителя автобуса.

Председатель правления ЦУ ”Вильяндиская больница” Прийт Тампере считает, что концепция вакцинобуса отвечает общей стратегии медучреждения — не ограничиваться зданием больницы и выйти к людям. ”У нас организовано несколько мобильных подразделений (маммография, охрана труда, рентген), и вакцинация — лишь одно из них. В будущем мы планируем расширить эту возможность и на ряд других услуг Вильяндиской больницы”, — заявил Тампере.

По словам Марека Сеэра, главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19, автобус в основном посетит регионы с охватом вакцинацией ниже среднего, но также охватит многолюдные мероприятия и ярмарки. На сегодня график автобуса расписан на пару недель вперед, но он будет пополняться в текущем режиме, в зависимости от того, как люди воспримут эту новую возможность.

”Кто еще не успел привиться, сможет сделать это сейчас, в самое нужное время, и успеть пройти полный курс вакцинации к осени. Это самый простой и эффективный способ защитить себя и близких от третьей волны коронавируса, а для общества в целом — возможность избежать нового локдауна”, — добавил Сеэр.