ЮНИСЕФ: в России и Украине недоедают миллионы человек

В России 9,2 миллиона человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания. В Украине недоедают 9,8 миллиона жителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в июле Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации за 2018-2020 годы, в России проживают 400 тысяч человек, которые испытывают острую нехватку еды. То есть они по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,8 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды. Оба показателя заметно снизились в сравнении с периодом 2014-2016 годов. Тогда к первой категории отнесли 1 млн человек, а ко второй — 11,9 млн.

В Украине больше всего недоедающих среди стран Европы

В Украине острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек — на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Во вторую категорию попали 8,7 млн украинцев — на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах. 9,8 млн человек, испытывающих нехватку еды в Украине, — худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Следом идет Россия. Данных по Беларуси ЮНИСЕФ не предоставляет.

Однако в процентном соотношении к общему населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5 процента населения. Следом расположилась Молдова — 31,7 процента жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%.