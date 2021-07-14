Обезьянка с секретом не прошла таможенный контроль на российско-эстонской границе

После осмотра транспортного средства международной перевозки с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники таможни направили автомобиль с товаром на таможенный досмотр.

В кабине грузового автомобиля под управлением гражданина Российской Федерации, следовавшего в Эстонию, в мягкой игрушке обнаружено 1.88 грамма марихуаны и 1.5 грамма синтетического психостимулятора класса катинонов (”соль”).

"1,5 грамма этой ”соли” составляют крупный размер, — пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. — Для привыкания к данному наркотическому веществу требуется всего 1-3 дозы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия".

В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ. Наркотические вещества изъяты.