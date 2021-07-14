Социал-демократы проведут акцию против решения Elron ввести билеты для велосипедов

Железнодорожная компания Elron сообщила, что с 26 июля будет введен билет для провоза велосипедов во всех поездах. Стоимость билета составит 50 % стоимости билета для пассажира. По мнению Elron, сейчас в электричках ездит слишком много людей с велосипедами, и компания введением велобилета хочет сократить их число.

По словам организатора акции и председателя Пыхья-Таллиннского отделения Социал-демократической партии Йоозепа Вимма, проблема с нехваткой места в электричках возникла далеко не вчера, и то, что велосипедистов в поездах становится всё больше — тоже было известно уже давно.

”В поездах инвалидным и детским коляскам, велосипедам и пассажирам с животными выделена крошечная зона C. Такое планирование изначально было недальновидным и в итоге привело к ситуации, когда недовольны все пассажиры. Точно так же, как отсутствие в Таллинне качественной сети велосипедных дорожек привело к тому, что недовольны ни велосипедисты, ни пешеходы, ни автомобилисты”, — отметил Вимм.

По словам председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда, соцдемы не считают введение дорогого билета для велосипедов разумным решением.

”Речь идет о государственном предприятии, и министр экономики Таави Аас должен вмешаться, чтобы было найдено разумное решение. Нужно обеспечить удобство для всех пассажиров, к примеру, для велосипедов могли бы быть отдельные вагоны. Государство должно стимулировать использование велосипедов и общественного транспорта, а также движение пешком, а сейчас всё наоборот. На фоне решения Elron слова Кайи Каллас о зеленом повороте являются пустышкой. Нынешнее решение — примитивное и глупое. Государство должно напрячь свои мозги и придумать что-то более умное”, — отметил Кальюлайд.

К настоящему моменту в Facebook уже более 700 человек отметили, что примут участие или интересуются акцией протеста.