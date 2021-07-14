Новости Эстонии
14.07.2021, 20:02

Каллас: мы нашли хорошего кандидата в президенты

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Peaminister Kaja Kallas.
Peaminister Kaja Kallas.
Foto: Priit Simson
Поиски кандидата на должность президента Эстонии продвигаются очень напряженно, но есть хороший кандидат, которого нужно убедить баллотироваться, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет RusERR.

"Мы нашли хорошего кандидата. Нужно время, чтобы убедить его баллотироваться", — сказала Каллас ERR.

Речь, по ее словам, не о Юри Луйке, которому, по данным портала Delfi, лидер Центристской партии Юри Ратас предложил баллотироваться на прошлой неделе.

ERR поинтересовался, поддерживает ли Партия реформ идею Ратас убедить Луйка?

"У нас нет соглашения на таком уровне. Известно, что Партия реформ раньше поддерживала Юри Луйка, на прошлых выборах президента. На этот раз мы это так подробно не обсуждали, он ведь стал постпредом НАТО, о чем мы договорились в правительстве", — ответила Каллас.

Она также заверила, что тесно сотрудничает с Юри Ратасом в поиске кандидата в президенты, но не стала уточнять, как точно это сотрудничество организовано: "Нет смысла вдаваться в подробности, но мы делаем это вместе".

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