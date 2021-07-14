Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

Макрон выступил с телеобращением к нации вечером в понедельник, 12 июля. Он сообщил, что с 21 июля попасть в кинотеатры и концертные залы, а также на фестивали можно будет только при наличии цифрового паспорта здоровья, подтверждающего факт вакцинации или недавно сделанного ПЦР-теста.

С начала августа, сообщил Макрон, без цифрового паспорта нельзя будет посещать кафе, бары и торговые центры, а также купить билет на самолет или поезд дальнего следования. При этом Макрон предупредил, что с начала осени французы лишатся возможности делать ПЦР-тесты за счет государства. Он подчеркнул, что таким образом правительство рассчитывает ”поощрять вакцинацию, а не умножение тестов”.

Одновременно президент Франции рассказал о планах ввести обязательную вакцинацию медицинских работников. По замыслу правительства, тех, кто откажется делать прививку, с 15 сентября будут отстранять от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты.

Новые ограничительные меры власти объясняют опасностью распространения во Франции штамма дельта. В последние две недели заболеваемость в 60-миллионной стране, которая в июне достигла годовых минимумов, вновь стала быстро расти, увеличившись с 1985 случаев 25 июня до 6950 13 июля. По данным министерства здравоохранения Франции, на дельту приходится более половины заражений. К началу августа власти ожидают роста заболеваемости до 20 тысяч случаев в сутки.

Объявление о новых ограничениях привело к резкому росту числа желающих сделать прививку — в течение 24 часов после обращения Макрона на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек. 13 июля, на следующий день после выступления президента, первую дозу вакцины получили рекордные 792 339 человек — почти в полтора раза больше, чем в среднем ежедневно прививались в течение предыдущего месяца.