14.07.2021, 18:44
Месси получит 20 млн евро за один сезон в ”Барселоне”
REUTERS
Соглашение будет рассчитано на 5 лет, однако в конце сезона-2022/23 Лионель сам решит, хочет ли он продолжить выступления за ”Барсу”. Возможно, через два года он уйдет в МЛС (Американская лига соккера).
За первый сезон в ”Барсе” по новому контракту аргентинец получит 20 миллионов евро. Сумма во втором сезоне будет выше. Если стороны прекратят сотрудничество в 2023 году, форвард получит серьезные отступные.
Если Лионель останется в ”Барселоне”, то с 2023 года размер выплат начнет постепенно снижаться.
В контракте будут прописаны отступные в размере 600 млн евро, сообщает L’Esportiu de Catalunya.