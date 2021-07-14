ВИДЕО | При попытке скрыться от полиции мотоциклист упал на проезжую часть

Однако из-за ранее употребленного алкоголя, отсутствия водительских прав и рискованных маневров он потерял управление и оказался на асфальте

Водитель проигнорировал сигнал остановки. По данным полиции, перед тем, как сесть за руль, мужчина употреблял алкоголь. Также у него не было водительских прав. Из-за неправильного вождения мужчина на повороте упал с мотоцикла.

Сегодня 33-летний мужчина объяснял свои действия в Харьюском уездном суде. По словам водителя, он не проигнорировал сигнал остановки, а искал подходящее место для остановки, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

Как обращает внимание полиция, теперь у нарушителя будет много времени в центре задержания, чтобы подумать о совершенных действиях.



